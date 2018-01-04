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В Дубае уборщик нашёл сумку с бриллиантами и отдал её в полицию

Вчера, 20:25

В Дубае местный уборщик нашёл сумку с бриллиантами. Мужчина решил, что забирать её себе он не будет, и решил отнести драгоценности в полицию. За это уборщика наградили почётной грамотой.

Дубайского уборщика индийского происхождения зовут Винакатар Амана Мотабато Лал. Именно он и доставил в полицейский участок Аль-Кусайса сумку, которая была полна золотом и бриллиантами. Все драгоценные украшения оцениваются общей стоимостью в 55 тысяч долларов США.

Мотабато получил от директора полицейского участка других правоохранителей торжественную благодарность. Кроме этого, мужчину наградили подарком и сертификатом за его добросовестное поведение.
Похожий случай произошёл чуть более года назад в Домодедове, в Москве, тогда уборщик нашёл и передал в полицию конверт с суммой около 6,5 тыс. евро.


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