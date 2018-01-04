В США американцы запечатлели на фото призрак в посёлке Геттисберг

Вчера, 20:11

Недавно в интернет попала фотография, которая была сделана гражданами США во время посещения ими посёлка Геттисберг. Уточняется, что на снимок попало настоящее паранормальное явление в виде призрака. Этот кадр был сделан на Крытом мосту Сакс.

Это сооружение было возведено ещё в 1854 году. Его активно использовали во время Гражданской войны. На этом месте в то время приходила одна из самых кровавых и жестоких битв, в которой погибли около 8 тысяч человек. Особенно впечатлительные местные жители считают, что мост проклят и в нём живут духи солдат, которых так и не похоронили в земле.

Свидетели происшедшего ехали ночью на машине. В один момент они остановили транспорт, заметив вдали нечто белое. Рядом не было никого, поэтому туристы и решили, что перед ними стоит настоящее привидение. После этого очевидцы решили опубликовать снимок и поделиться материалами с любителями паранормальных явлений.