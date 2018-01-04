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В Колумбии бык насмерть растоптал тореадора-любителя

Вчера, 19:47

В небольшом колумбийском городе, традиционный массовый праздник с участием разъяренных быков закончился смертью человека. Телефоны зрителей засняли, как животное на огромной скорости протаранило тореадора-любителя, не оставив ему никаких шансов.

На кадрах видно, как на стадионе десятки жителей городка самодельными мулетами дразнят быков, воспитанных для профессиональной корриды. Мужчины ради острых ощущений подбегают близко к разъяренным животным, чтобы показать свою ловкость, избежав удара рогами. Внезапно один из быков нашел потенциальную жертву, сбил ее и пробежал по телу копытами.

Доморощенные тореадоры и зрители подбежали к поверженному тореро, но тот не подавал признаков жизни. Мужчина умер в больнице, так и не придя в сознание. Кстати, медики позже заявили, что в крови потерпевшего была большая доза алкоголя. Именно поэтому у него не было шансов увернуться от свирепого быка. Смерти на арене во время подобных мероприятий не редкость в Колумбии.


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