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Колумбиец раскопал могилу брата, чтобы встретить вместе Новый год

Вчера, 19:12

В одном из провинциальных городов Колумбии произошел дикий случай, повергший в шок всех его жителей. Молодой человек по имени Кевин Ривера в новогоднюю ночь раскопал могилу давно погибшего брата, чтобы отметить с ним праздник.

Как сообщают местные издания, в канун праздничного застолья ничего не предвещало неожиданностей. Многочисленная семья Ривера собралась за новогодним столом. Лишь через какое-то время домочадцы заметили, что Кевин отсутствует. 17-летний парень вернулся только под утро. Он был в грязной, изодранной одежде и невероятно возбужден. На тревожные расспросы родственников парень ответил, что встречал Новый год на кладбище с братом.

Родители Кевина были в ужасе. Кроме того, они испугались неадекватного поведения своего сына. Он был агрессивен и повторял, что это был лучший праздник в его жизни. Родственникам ничего не оставалось делать, как обратиться к медикам. Сейчас Кевин содержится в отделении для буйных больных местной психиатрической больницы, а горожане продолжают обсуждать происшествие.


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