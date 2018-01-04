В Египте певицу Лейлу Амар арестовали за непристойный танец в клипе

Вчера, 19:05

В Египте полиция арестовала певицу Лейлу Амар за эротические танцы. Девушка выложила свой ролик в сеть, но власти приняли его, как намек на интим.

Лейла Амар выложила отснятый видеосюжет с исполнением восточного танца на персональной странице социальной сети. Клип был распознан полицией и прокуратурой Египта, как символ развращенности. В будущем Лейла Амар не сможет дальше пополнять ряды участников союза музыкальных талантов страны. По решению властей, она исключена навсегда. Сотрудникам прокуратуры показались также странными движения Лейлы перед камерой.

Представители надзорных органов дали указание полицейским провести арест исполнительницы и начать разбирательство по поводу пропаганды сексуально развращенного поведения девушки. Лейла Амар достаточно красива и имеет прекрасные формы. Танцами звезда занимается давно, сама не представляет, что ее поведение может противоречить действующему законодательству. Ведь исполнительница хореографической постановки никаких намеков не подавала, просто двигалась под ритм звучащей музыки.