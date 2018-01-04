Лидер Партии независимости Британии променял русскую жену на молодую модель

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Британские таблоиды в своих рождественских обозрениях не обошли стороной появление на праздничных мероприятиях 54-летнего лидера Партии независимости Генри Болтона с 29-летней моделью Джо Марни. Родившая политику двоих детей бывшая гражданка России Татьяна Смурнова-Болтон осталась за кадром.

В политическом истеблишменте Великобритании Болтон занимает одно из ведущих мест. Особенно после референдума о выходе из Европейского союза, одним из организаторов которого являлась Партия независимости. Бывший военный, а ныне глава партии Болтон всегда, как и подобает консерватору, позиционировал себя, как приверженца традиционных семейных ценностей. Поэтому появление рядом с ним на мероприятиях Марни для многих явилось неожиданностью.

Тем не менее, партийный лидер без тени смущения заявил представителям прессы, что уже представил «умную и милую» модель своим коллегам. Кроме того, он надеется, что их отношения будут носить «долгосрочный» характер. Что же касается русской супруги, матери двоих его детей, то Болтон с ней уже обо всем договорился. В данный момент Татьяна находится за границей.