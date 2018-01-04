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Банковские сотрудники Финляндии объявили двухдневную забастовку

Сегодня, 12:37

В Финляндии работники банковских служб объявили забастовку сроком на два дня. Бунт связан с недовольством графиком работы в праздничные дни.

Профсоюз встал на защиту интересов сотрудников, общее количество которых достигает приблизительно двадцать тысяч человек. Также профсоюз сообщил, что не будет устранять проблемы, которые могут появиться с интернет-банкингом.
Стоит отметить, что ровно неделю назад работники самых крупных банков проводили подобный митинг, но на тот момент им не посчастливилось разумно поговорить с руководством.
В связи с новогодними праздниками большинство предприятий перестраивают свой рабочий график для удобства как сотрудников, так и клиентов. Однако зачастую именно работники остаются недовольны перестановкой дней работы, что вызывает бурные обсуждения и оспаривания.


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