Дочь Трампа выдала тайну причёски отца

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Дочь Трампа Иванка выдала тайну причёски своего отца и президента США. Оказалось, Дональду делали пересадку волос.

Тайну причёски удалось разгадать журналисту по имени Майкл Вулф, который сослался на Иванку Трамп. Кстати, корреспондент является автором книги «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри», презентация которой должна состояться уже 9 января 2018 года.

По его словам, дочь Трампа довольно часто рассказывала определённому кругу лиц среди своих друзей, почему же волосы президента США выглядят именно так. Указывается, что форма причёски является результатом пересадки волос, когда они обрамляют лысину по бокам и сзади. В необычном цвете виноват сам Дональд Трамп. Он пользуется специальной красной Just for Men. По задумке, чем больше человек держит её на голове, тем темнее становятся волосы, что логично. По словам Иванки, её отец всегда начинает нервничать и снимает её довольно быстро, именно поэтому цвет волос немного оранжевый с рыжеватостью.