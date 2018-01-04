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23-летняя учительница обвиняется в развращении двоих учеников

Сегодня, 11:58

23-летняя учительница обвиняется в развращении учеников. За это ей могут предписать 45 лет заключения. Дарси Л. Лейк признаётся в том. что занималась любовными играми со своими двумя учениками, одному из которых 14, а другому 16 лет.

Как она утверждает, весь процесс происходил по взаимному согласию всех сторон и что мальчиков всё устраивает. Девушка совсем недавно устроилась на работу учителем в штате Огайо и буквально сразу была поймана за педофилию.

Как сообщает следствие, в разбирательстве выяснилось, что Дарси сделала это в отместку своему парню за то, что тот её бросил, а должен был жениться. Молодая учительница после этого долго страдала и решила больше не иметь ничего с мужчинами, поэтому переключилась на молодых мальчиков.


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