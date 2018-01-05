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В Риме сомалиец переоделся в медсестру, чтобы изнасиловать беременную

Сегодня, 00:30

В Риме сомалиец переоделся в медсестру, чтобы изнасиловать беременную женщину. Мигранта задержали, ему предстоит психиатрическая экспертиза.

В сообщении указано, что 38-летний мигрант из Сомали украл из больницы рабочую форму медицинской сестры, чтобы потом напасть на беременную женщину. Информацию предоставило зарубежное издание La Stampa. В счастью, совершить преступление мужчине не удалось, так как сотрудники медицинское учреждения услышали крики о помощи от потенциальной жертвы. Они сразу же ворвались в палату, и задержали мужчину. Через несколько минут на место происшествия прибыли и сотрудники правоохранительных органов.

Гражданин Сомали по имени Али Абделла не смог объяснить силовикам, что подвигло его на такой поступок. Сейчас он ожидает психиатрической экспертизы, которую суд назначил на 10 января.


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