В Нью-Йорке загорелся дом четы Клинтон

Вчера, 23:59

Дом, принадлежащий Биллу и Хиллари Клинтон, загорелся, информируют американские СМИ. В этом родовом имении в штате Нью-Йорк чета Клинтон живет уже на протяжении 20 лет.

Сообщение о произошедшем пожаре в родовом имении четы Клинтон распространили одновременно несколько американских порталов. Дом Билла и Хиллари Клинтон находится в Нью-Йорке. По сообщению экстренных служб, пострадавших в пожаре не зафиксировано. Очаг возгорания находился в супружеской спальне, но через пару минут его удалось ликвидировать.

В настоящее время сотрудники полиции Нью-Йорка будут заняты выяснением обстоятельств, которые привели к возгоранию в семейном доме четы Клинтон. Не исключена версия о поджоге. Супруги Клинтон проживают в имении на протяжении 20 лет. Дом приобретен в далеком 1999 году по номинальной стоимости 1 млн 700 тыс. долларов.