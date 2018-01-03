Полиция проверяет селфи сторонников ИГ* у достопримечательностей Нью-Йорка

Вчера, 23:50

В Нью-Йорке полиция развернула расследование по причине публикации в социальной сети фотоснимка неизвестного гражданина, имеющего отношение к ИГ*. Подозрительные лица зафиксированы 30 декабря возле Метрополитен-музея и Всемирного торгового центра.

Полицейские в Нью-Йорке начали проведение расследования относительно неизвестных лиц, которые могут оказаться сторонниками или даже участниками организации ИГ. 30 декабря на просторах интернета появилось фото мужчин, которые имеют внешние признаки последователей ИГ.

Они засняты в кадре на фоне Метрополитен-музея и Всемирного торгового центра. Сотрудники полиции США очень активно реагируют на любые сообщения относительно ИГ, так как в государстве возможность терактов достаточно высока. С целью обеспечения безопасности правительства США не препятствует действиям сотрудников надзорных органов. Напоминаем, организация ИГ официально запрещена в России.