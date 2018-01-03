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Таможня Бельгии нашла 7 тонн кокаина в коробках с бананами

Вчера, 23:31

Сотрудники таможни Бельгии в порту Антверпена обнаружили 7 тонн кокаина. Наркотик нашли в коробках с бананами, по информации издания Brussels Times.

Правоохранители выявили рекордный груз кокаина на минувших выходных. Предположительно, коробки с бананами и наркотиком предназначались для отправки в Нидерланды. Сейчас бельгийские таможенники и полиция ведут расследование с целью узнать, кто именно значится отправителем данном груза, а также кому предназначались 7 тонн кокаина в конечном пункте.
Отметим, недавно в водах Тихого океана сотрудники береговой охраны США обнаружили 800 кг кокаина, в верёвках этого груза застряла черепаха. Животное правоохранители освободили и выпустили.


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