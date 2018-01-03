В Чехии бабушка отравила всю семью уткой с марихуаной на Рождество

Вчера, 22:20

В Чехии семья из города Вратимова оказалась в больнице с отравлением на Рождество. Причиной недомогания 4 взрослых и 2 детей стала приготовленная бабушкой по ошибке утка с марихуаной.

Чешский портал iDnes информирует, что пенсионерка не имела злого умысла, а перепутала марихуану с майораном - душистой приправой для блюд. Именно таким образом наркотик попал в рождественскую утку. В итоге шестеро членов семьи оказались в больнице с жалобами на рвоту, головную боль и прочие недомогания. Врачи инормируют, что их состояние некритическое.

Избежал последствий рождественского наркотического ужина только один член семьи, который принимал марихуану в лечебных целях. Именно его "запасы" и пошли в качестве приправы для утки на Рождество. Чешская полиция заинтересовалась данным инцидентом и возбудила дело, связанное с нелегальным изготовлением наркотиков.

Отметим, ранее знаменитый боксёр Майк Тайсон заявил, что намеревается заняться выращиванием марихуаны для медицинских целей, это произошло после легализации наркотика в штате Калифорния 1 января.