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В Грузии немецкий лыжник сломал ноги и попал в ДТП на «скорой»

Вчера, 20:42

По информации СМИ, в Грузии немецкий лыжник в ходе катания на лыжах сломал ноги, а после попал в ДТП прямо на карете скорой помощи. Инцидент произошел на известном курорте Бахмаро.

По предварительным данным, турист, прибывший на зимний отдых в Грузию из Германии, остановился на курорте Бахмаро, где он сломал обе ноги во время катания на лыжах. На место ЧП в оперативном порядке прибыла бригада скорой помощи, но у города Хашури служебный транспорт со своим пациентом попал в ДТП. Медики и турист получили легкие телесные повреждения и все же смогли доставить немца в учреждение, которое находится в Тбилиси.

На данный момент здоровью гостя Грузии ничего не угрожает, им занимаются квалифицированные врачи. Переломы двух ног нескоро позволят лыжнику заниматься любимым видом спорта, и его полноценный отдых в снежной Грузии, к сожалению, закончился раньше времени.


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