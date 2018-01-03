Американка получила пулю в прямом эфире в Facebook

Вчера, 19:12

Жительницу Чикаго ранили во время осуществления прямой трансляции посредством социальной сети Facebook. Находясь в эфире, женщина вступила в конфликт со знакомой, которая внезапно открыла стрельбу из пистолета.

По данным полиции, 27-летняя американка была знакома со стрелявшей. Последняя в момент ссоры находилась в автомобиле. После того, как девушка выстрелила своей оппонентке в ногу, она поспешила скрыться с места происшествия. Пострадавшая, несмотря на ранение, продолжила трансляцию. Многие пользователи решили, что кадры постановочные, но позже в полиции подтвердили правдивость зафиксированных на видео событий. Сейчас злоумышленницу ищут правоохранители, а раненая девушка проходит лечение в одно из местных клиник. Её состояние оценивают, как стабильное.

Ранее мы писали, что британская стримерша djarii показала грудь в прямом эфире, обманув тем самым цензуру сервиса Twitch. Замаскировать интимную часть тела девушке удалось с помощью боди-арта.