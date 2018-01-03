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В США умер 90-летний президент мормонов Томас Монсон

Сегодня, 14:30

Сегодня стало известно, что в США умер 90-летний Томас Монсон, глава известной организации мормонов Церкви Христа Святых. Он скончался вчера в городке Солт-Лейк-Сити.

Представители пресс-службы церкви мормонов рассказали журналистам, что президент организации умер второго января в окружении родных и близких в своем доме, расположенном в городке Солт-Лейк-Сити. Ему было уже девяносто лет.

Когда Томасу Монсону исплнилось 36 лет, его посвятили в апостолы, что является высшим рангом мормонского духовенства. В результате он вошел в состав органа руководителей церкви. Главой религиозного заведения он стал в 2008 году и являлся шестнадцатым по счету. Бывший лидер США Рейган официально назначил Монсона на должность в совете президента по частным вопросам. Со стороны американских бойскаутов деятель заслуженно получил массу наград.


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