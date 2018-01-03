Ниагарский водопад сковал лёд

Сегодня, 13:55

Суровый мороз сковал льдом Ниагарский водопад. Низкая температура в Канаде и некоторых уголках США приостановила движение водопада, находящегося между двумя этими странами.

Обычно температура воздуха в США не опускается ниже, чем минус 8 градусов. Поэтому аномальное похолодание повлияло на замораживание водопада. Красота такого рода чуда природы завораживает туристов по всему миру.

Желающих увидеть водопад по этой причине возрасло вдвое. "Это удивительное зрелище, обледенелость даёт очень красивую картину того, что мы видим. Он удивляет своей мощью и необычностью", - комментирует для новостей одна из туристок, которая приехала на отдых в Канаду.