В Новой Зеландии полуголые девушки избивали похотливых мужчин

Сегодня, 02:45

На новогоднем фестивале Rhythm & Vines в новозеландском Гисборне топлесс разгуливали девушки, которые избивали пристающих к ним мужчин. Полуобнажённые гостьи мероприятия обещали разделаться с любым, кто попытается к ним прикоснуться или сделает им неприличное предложение.

По словам очевидцев, один из мужчин решился на отчаянный поступок и потрогал одну из агрессивных дам за ягодицы. Реакция девушки не заставила себя ждать – она вместе со своей подругой погналась за убегающим обидчиком. Догнав наглого новозеландца, нудистка, чью грудь прикрывал лишь плотный слой блёсток, принялась избивать мужчину. Комментируя произошедшее, дамы заявили, что поступок этого человека не заставит их отказаться от прогулок в таком виде.

Ранее мы писали, что в Новой Зеландии пара занялась сексом прямо на уличной статуе. Молодых людей не смутило даже то, что им сигналили проезжающие мимо автомобили.