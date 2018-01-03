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Россиянка умерла в Бельгии после падения на катке. Это произошло в Брюгге, где туристка из РФ каталась на коньках в новогоднюю ночь.

Как сообщается, роковое падение произошло, приблизительно, в 01-00 на территории катка, открытого к новогодней ярмарке.

Каким образом россиянка смогла оказаться на катке, который по ночам закрывается, устанавливается.

Как бы то ни было, она туда попала и стала развлекаться катанием на коньках. Во время этого она упала, сильно ударившись головой. Удар был таким, что у женщины произошла потеря сознания.

Когда она пришла в себя и её обследовали врачи, туристка отказалась госпитализироваться, не смотря на все уговоры медиков.

На следующее утро ей резко стало хуже. В госпиталь россиянку доставили уже в критическом состоянии. Вскоре после этого медики зафиксировали её смерть.

Городской полицией в связи с данным инцидентом начато расследование.

Известно, что погибшую, приехавшую в Бельгию, чтобы встретить Новый год, сопровождали друзья.