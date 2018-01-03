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Соцсети подняли на смех новый украинский ракетный комплекс

Сегодня, 12:00

Демонстрация испытаний нового оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» производства украинской госкорпорации «Укроборонпром» вызвала шквал ироничных комментариев в социальных сетях. Большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что разработки ВПК Украины серьёзно отстают от современных реалий.

Скептики назвали испытания обычной «показухой», вспомнив о недавней демонстрации мощи новых украинских РСЗО «Ольха», которые на деле оказались устаревшими «Ураганами». Многие комментаторы уверены, что тактико-технические характеристики «Грома-2» серьёзно уступают современным аналогам и не могут конкурировать с более серьёзными соперниками. Некоторые пользователи с сожалением вспомнили о былом могуществе оборонных предприятий Украины.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко анонсировал создание украинским ВПК «сверхмощного» БТРа по стандартам НАТО. Глава государства заявил, что данная разработка не уступает многим мировым аналогам.


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