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Взрыв во Въетнаме: Погибли двое детей

Сегодня, 10:47

Сегодня, 3 января, во Въетнаме, деревня Квандо, северная провинция Бакнинь, произошел взрыв, в результате которого погибли два ребенка, еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в 00:30 по московскому времени.

На месте взрыва образовалась воронка диаметром около 10 м. Разрушено много жилых домов. В некоторых домах обрушились крыши.

Пострадавшие сейчас находятся в больницах, им оказывается первая помощь.

На месте происшествия работают специалисты. По имеющимся данным взрыв произошел в хранилище отходов, там предположительно взорвались химические вещества, пока еще неизвестного происхождения.

Завалы здания разбираются, возможно будут найдены еще пострадавшие.

В августе во вьетнамской провинции Кханьхоа шесть человек погибли при взрыве 105-миллиметрового снаряда.


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