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Канадца, освобожденного из афганского плена, взяли под стражу. Джошуа Бойла обвиняют в сексуальных преступлениях.

После освобождения из афганского плена 34-летнему канадцу Джошуа Бойлу предъявили обвинения в сексуальных преступлениях. После проведения расследования, сотрудники полиции определили, что он участвовал в 15 эпизодах, которые произошли в октябре прошлого года. Все происшествия случились после его возвращения из Афганистана.

Стало известно, что среди предъявленных обвинений есть угроза смерти, незаконное лишение свободы, обман сотрудников полиции, использование ядовитых веществ по отношению к третьим лицам. Адвокат задержанного сообщил, что Бойла будут судить в Оттаве.

Напомним, что после освобождения из афганского плена Бойл вернулся в Канаду со своей семьей. В плену они оказались в результате выполнения волонтерской миссии. Известно, что в плену у супругов родилось четверо детей, один из которых был убит террористами.

Пока неизвестно, какой срок грозит Джошуа Бойлу. Рассмотрение данного дела должно начаться сегодня 3 января.