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При крушении судна у Шанхая 10 человек пропали без вести

Сегодня, 10:14

В Китае у берегов Шанхая потерпело крушение грузовое судно «Чанпин». На борту находилось 13 человек – все члены экипажа. Троих спасли. Десять человек пропали без вести.

Во вторник, 2 января в устье реки Янцзы, у берегов торгового порта Шанхая затонуло грузовое судно. По данным СМИ судно перевозило 5 тысяч тонн стали.  На борту находились 13 членов экипажа, троих удалось вытащить из воды, остальные десять человек исчезли без следа.

Как сообщается, причиной крушения послужило столкновение с другим грузовым судном.

На данный момент ведутся поисково-спасательные операции, задействовано множество поисковых ресурсов.

Ранее также сообщалось, что спасательное судно «Преданный» пришло на помощь траулеру «Юго-Восток-1», который потерял ход у берегов Камчатки. Рыболовецкое судно намотало трос на винт и встало посреди моря.

Подобная ситуация случилась с траулером "Виктория-1". Там на винт намотались рыболовецкие снасти. Судно находилось в 40 км от "Юго-Востока-1". На одном из суден находились 84 человека, на другом - 86. На помощь траулерам пришли другие суда. Сообщается, что пострадавших не обнаружено.


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