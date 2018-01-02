Хирурги в США удалят громадную 4,5 кг опухоль с лица подростка

Вчера, 22:33

Хирурги Мемориальной больницы Джексона в Майами проведут операцию 14-летнему подростку по удалению громадной опухоли на его лице. Образование весит 4,5 кг и может забрать жизнь юноши.

В самый ближайший период 14-летний мальчик поступит к хирургам в Майами для проведения сложнейшей операции по удалению опухоли на лице, которая весит примерно 4,5 килограмма. На протяжении двух лет родители мальчика провели в поисках нужного специалиста, и наконец, их старания увенчались успехом. Удаление будет проведено в клинике Майами. Мальчик родился с наличием предрасположенности к полиостонической фиброзной дисплазии.

Сначала и до подросткового периода болезнь не напоминала о себе. Как только началось половое созревание, на лице подростка выскочил прыщ. Родителей не насторожило его появление, но когда он начал превращаться в нарыв, а потом в новообразование – они испугались. Никто не хотел браться за операцию, а промедление могло стоять мальчику жизни. Теперь же пациента готовят к операции. Мать и отец надеются на успешные результаты.