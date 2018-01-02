В Италии в ДТП с автоцистерной погибли 6 человек

Вчера, 21:25

На севере Италии автоцистерна стала участником шокирующего ДТП. Шестеро пассажиров погибли на месте аварии.

В дорожном инциденте еще фигурируют грузовик и иномарка. На границе итальянских городов Турин и Брешиа было зафиксировано масштабное ДТП 2 января. В результате столкновения между тремя участниками аварии – автоцистерной, грузовым автомобилем и «легковушкой» погибли шесть человек. Пятеро погибших являются пассажирами легкового автомобиля, они были при жизни связаны семейными узами. Также погиб и водитель грузовика. Автоцистерна после мощного удара вспыхнула, подобно свечке.

На месте ДТП, в северной части Италии, работают спасатели и сотрудники полиции. Детали инцидента пока не разглашаются. Стражам порядка предстоит выяснить степень вины каждого из водителей. Тела погибших направлены для проведения экспертизы.