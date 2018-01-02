Армия Сирии завершила операцию против террористов под Дамаском

Вчера, 20:41

Правительственная армия Сирии завершила успешную операцию под Дамаском, проводимую против террористов. Теперь флаги САР установлены на территории всех стратегических высот.

Сообщение об этом сделано сирийским национальным информагентством САНА. Войска Сирии, согласно предоставленной информации, заняли, в том числе, и самую высокую точку на границе с провинцией Кунейтр.

Согласно данным некоторых источников, Израиль предполагал включить эту высоту в территорию буферной зоны на Голанских высотах.

Продолжительность операции в пригороде Дамаска, находящемся к юго-западу от него, составила около трёх месяцев.

Противодействовать военным САР пытались не только террористические бандформирования, но и вооружённые представители «Единого военного союза», созданного в 2015 году.

После того, как подразделения данных сил были окружены верными Асаду войсками, они пошли на все предъявленные условия. Одним из них была сдача тяжёлого вооружения. После чего их вывезли по направлению к Дераа.