VistaNews.ru


Армия Сирии завершила операцию против террористов под Дамаском

Вчера, 20:41

Правительственная армия Сирии завершила успешную операцию под Дамаском, проводимую против террористов. Теперь флаги САР установлены на территории всех стратегических высот.

Сообщение об этом сделано сирийским национальным информагентством САНА. Войска Сирии, согласно предоставленной информации, заняли, в том числе, и самую высокую точку на границе с провинцией Кунейтр.

Согласно данным некоторых источников, Израиль предполагал включить эту высоту в территорию буферной зоны на Голанских высотах.

Продолжительность операции в пригороде Дамаска, находящемся к юго-западу от него, составила около трёх месяцев.

Противодействовать военным САР пытались не только террористические бандформирования, но и вооружённые представители «Единого военного союза», созданного в 2015 году.

После того, как подразделения данных сил были окружены верными Асаду войсками, они пошли на все предъявленные условия. Одним из них была сдача тяжёлого вооружения. После чего их вывезли по направлению к Дераа.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.