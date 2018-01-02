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В Афганистане погиб один американец и четверо ранены 1 января

Вчера, 20:25

Один американский солдат погиб от военного инцидента на территории Афганистана, а четверо получили тяжелые ранения. 1 января в провинциальном городе Нангаркар отмечено вооруженное столкновение.

По официальным данным Министерства обороны США, 1 января 2018 года в итоге боевых действий на территории Ачины, расположенной в провинциальном регионе Афганистана Нангаркар был убит американский военнослужащий. Кроме того, еще четверо его сослуживцев получили тяжелые огнестрельные ранения и доставлены в больницу.

Медики пока не дают никаких прогнозов. Ответственность за произошедшее вооруженное столкновение в Нангаркаре пока на себя никто не взял. Представители военного ведомства США проводят специальное расследование относительно произошедшего конфликта.


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