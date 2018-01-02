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В Украине следователи назвали четыре версии убийства Ирины Ноздровской

Вчера, 20:20

Николай Жокович, глава пресс-службы ГУ Национальной полиции Украины, рассказал, что следователи разрабатывают четыре версии убийства украинки Ирины Ноздровской. Тело девушки нашли 1 января в реке под Киевом.

Как проинформировал Жокович, основной версией расправы над Ириной Ноздровской выступает ее профессиональная деятельность. Также следствие рассматривает варианты хулиганского нападения или насилия.

Известно, что Ноздровская выступала в деле против племянника Дмитрия Россошанского, являющегося главой Вышгородского суда. Он в 2015 году, будучи под действием наркотических препаратов, насмерть сбил родную сестру юриста. Только в 2017 году девушка смогла добиться справедливости и виновника трагического ДТП приговорили 7-летнему заключению. Как рассказали родственники погибшей, ей уже поступали угрозы о расправе со стороны семьи молодого человека.


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