Украинцы сравнили новогодние поздравления Порошенко и Путина

Вчера, 20:04

В Украине телезрители оценили новогодние поздравления Петра Порошенко и Владимира Путина, предварительно проведя сравнения между ними. Российский лидер в своем обращении даже не коснулся политических аспектов.

В новогоднюю ночь оба президента Украины и России поздравили традиционно своих граждан. Украинцы успели посмотреть как обращение Петра Порошенко к народу, так и Владимира Путина. Ведь разрыв в один час по времени полностью позволил это сделать каждому желающему. После услышанного, в Сети появились первые мнения украинских граждан. Люди считают, что поздравление народа украинским президентом выглядело подобно официальному отчету о проделанной работе.

Петр Порошенко рассказал о достижениях 2017 года, не обошел вниманием «Марш вышиванок». Много было посвящено политике в Украине. В отличие от своего коллеги, Путин не затрагивал политических сторон. Глава России просто поздравил народ с Новым годом, рассказал о планах относительно социального уровня жизни в государстве и пожелал своим гражданам успехов и здоровья.