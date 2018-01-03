В США мужчина заставил детей спать с трупом убитого им пасынка

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В США мужчина по имени Джек Монтгомери заставил двух детей спать с трупом 7-летнего пасынка, убитого им накануне. Инцидент зафиксирован в штате Флорида, о чем проинформировало издание NY Daily News.

По предварительным данным, 7-летний мальчик решил встать с кровати и пойти за печеньем, но такое поведение не понравилось его 31-летнему отчиму. Джек Монтгомери решил провести воспитательные мероприятия, нанеся малолетнему ребенку сильные телесные повреждения. В результате малыш не выдержал ударов и скончался на месте. Это не остановило мужчину, он положил тело пасынка в кровать и заставил двух его братьев лечь и спать рядом с трупом.

Этот инцидент шокировал общественность. Американец был задержан сотрудниками правоохранительных органов, за содеянное преступление ему может грозить смертная казнь. По факту ЧП проводится следствие.