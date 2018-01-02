Список подозреваемых в крушении MH17 не опубликуют

Вчера, 19:51

Стало известно, что список подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 не опубликуют в СМИ. Об этом заявил официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран. Ранее сообщалось о намерении распространить список 120 виновников крушения самолета в Украине в июле 2014 года.

Список предполагаемых виновников авиакатастрофы Boeing-77 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году не появится в прессе. К такому выводу пришли в прокуратуре Нидерландов, поскольку вопрос виновности обвиняемых сторон нужно доказать. Также известно, что нет точных фактов, которые станут доказательством вины кого-либо из этого списка.

Отсутствие фактов и стало главной причиной отсрочки публикации списка виновников авиакрушения. Информацию подтвердил официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран.