Чтобы выпить в Новый год новозеландцы построили остров

Вчера, 19:29

Новозеландцы из города Коромандел нашли способ, как обойти запрет властей на вето по распитию спиртных напитков. Так, был построен остров, на котором и произошло празднование. В полиции назвали идею креативной, и выразили желание присоединится к нарушителям, если б об этом стало известно ранее.

Жители новозеландского городка Коромандел нашли способ, согласно которому смогли обойти закон, отметить Новый год с выпивкой и построили искусственный остров. Издание Stuff сообщает о группе людей, которые смогли провернуть интересный «фокус». Соорудив собственный остров, люди смогли отметить новогоднюю ночь с алкоголем и не уплатив штраф в размере 180 долларов.

На острове установили стол, скамейки, сумку-холодильник. Все это по мнению обитателей острова, не должно волновать властей, поскольку они находятся в нейтральных водах.

Сотрудник полиции Джон Келли ознаменовал идею креативной и подчеркнул, что если б узнал о такой задумке раньше, то возможно, стал бы одним из нарушителей.