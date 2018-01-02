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Неизвестные в Молдавии поглумились над мемориалом советских воинов

Вчера, 18:50

Вандалы осквернили мемориальный комплекс «Виктория» близ поселка Леушены в Молдавии. Эту информацию подтвердил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Вновь руководитель клуба истории в Молдавии Алексей Петрович рассказывает об аморальном поведении людей, которые в очередной раз совершили надругательство над памятью советских воинов. Это произошло близ поселка Леушены в Молдавии. Неизвестные облили памятник танку Т-34 разноцветными красками, после нарисовали баллончиками надписи на постаменте, изувечили гранитные плиты с именами военных.

Также не возможно не отметить, что прилежащая к мемориалу территория стала очень загрязненной и напоминает мусорку. По факту вандализма проводится расследование правоохранительными органами.


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