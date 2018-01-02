Ирландский боец Конор Макгрегор заболел свиным гриппом

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Спортсмен Конор Макгрегор поделился на своей страничке в Instagram новостью, что он и половина его семьи заболела свиным гриппом.

Популярный боец сразу же обратился в больницу и медики диагностировали, что он подхватил разновидность свиного гриппа - штамм H3N2, так называемый австралийский грипп.

Конор отметил, что он никогда не был в Австралии. К слову стоит отметить, что в предновогодние дни австралийская лихорадка стала одним из самых неприятных событий в Ирландии. Только за прошедшую неделю вирус распространился на 1111 человек. Как отмечают медработники, этот случай распространения гриппа самый тяжелый за последние 50 лет. Также отмечается, что за год болезнь унесла жизни более 10 человек, в данный момент госпитализировано уже 73 человека.

Макгрегор также отметил, что этот год был и так весьма тяжелым, а болезнь еще больше омрачила его перед самым Рождеством. Все планы на праздники пришлось отменить. Впрочем, Конор не унывает, он и его семья уже пошли на поправку и хорошее настроение возвращается к ним.

«Я оставлю лихорадку и другие плохие вещи в 2017 году. Но заберу с собой много хороших впечатлений, которые были у меня в этом году», - подытожил спортсмен.