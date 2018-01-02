Профессор математики был в прошлом звездой гей-порно

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Селфи могут навредить современному человеку. В этом убедился профессор математики з Италии, которого студент разоблачил в съемках гей-порно под псевдонимом Карлос Маси. Новость активно обсуждает не только университет, где преподает «звезда порно» , а и вся Италия.

Стало известно, что прошлое занятие профессора математики Руджеро Фредди может поставить крест на его будущей преподавательской карьере. Причиной стал выложенный снимок оголенного торса самим Фредди. После этого один из любителей гей-порно студентов узнал своего преподавателя в видео с клубничкой.

«Я думал о том, что кто-то распространит весть и студенты какое-то время будут говорить об этом. Но я не подозревал, что вся страна будет обсуждать это» - сообщил медийщикам Руджеро Фредди.

Новость о разоблачении разлетелась мгновенно. Своего скандального прошлого профессор не отрицает. По его словам, этот шаг он предпринял с целью заработать денег. После нескольких видеофильмов порно-типа он вернулся в 2013 году в Италию, где получил степень магистра по математике.