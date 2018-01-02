Два корабля ТОФ РФ прибыли с визитом в Шанхай

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Два корабля, несущие службу в составе ТОФ РФ, прибыли в Шанхай с неофициальным визитом. Он продлится четыре дня. Сообщение о визите отряда кораблей в Шанхай сделано пресс-службой Тихоокеанского флота. В его составе «Борис Бутома», являющийся большим морским танкером, и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Швартовка кораблей произошла на причале в порте Угун. Там российских моряков встретили торжественной церемонией. Затем для китайских военных была организована экскурсия на прибывших кораблях ТОФ. После этого моряки РФ посетили территорию военно-морской базы в Шанхае и городскую мэрию.

В сообщении отмечается, помимо того, моряки РФ и КНР померяются силами в совместных спортивных состязаниях. Также для российских военных организуют автобусную экскурсию по наиболее достопримечательным местам Шанхая.

«Адмиралом Пантелеевым» принималось участие в проводимой операции по борьбе с сомалийскими пиратами. Морякам этого БПК удалось предотвратить ряд предпринятых ими попыток по захвату танкеров.

«Борис Бутома» предназначен для снабжения топливом кораблей ТОФ, находящихся в дальних походах. На его борту может поместиться мазут в количестве 8250 тонн, 2050 тонн дизтоплива, питьевая вода весом 1214 тонн и несколько вагонов с сухими грузами или продовольствием.