Конкурс «Мисс туризм. Королева года 2017» в Китае выиграла уроженка Читы

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Конкурс «Мисс туризм. Королева года 2017» выиграла уроженка Читы. Мероприятие происходило в Китае.

В Китае прошел традиционный конкурс «Мисс туризм. Королева года 2017», победительницей которого стала уроженка Читы Екатерина Якимова. Такое сообщение разместила победительница на своей страничке в социальной сети Instagram 28 декабря прошлого года.

Победительница поблагодарила всех за поддержку. Якимова рассказала, что подготовка к конкурсу была очень тяжелой и изнурительной, но результат превзошел все ожидания. Также победительница сообщила, что очень счастлива от того, что стала королевой и теперь отдыхает дома. Победительница рассказала, что долго думала над сувениром, который должна была привезти каждая участника. После долгих раздумий, выбор пал на самовар, который издавна является символом русского гостеприимства. Известно, что в пятерку лучших вошли представительницы Аргентины, Ганы, Эстонии и Монголии. Как известно, участницы конкурса должны быть не только красивыми, но и воспитанными и эрудированными. Всего на конкурс съехались представительницы 55 стран.