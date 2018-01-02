Сегодня, 12:45

В скоростном поезде Запорожье-Киев произошло задымление. Пассажиры пересели в другой состав.

Пресс-секретарь «Укрзализныци» сообщил, что в скоростном поезде, который следовал из Запорожья в Киев, произошло задымление. Инцидент произошел в районе станции Новогупаловка. Начальник поезда принял решение об остановке состава и эвакуации пассажиров.

Вспомогательный подвижной состав доставил пассажиров поезда на станцию Пятихатки. Там их посадили на подменный подвижной состав, который и доставил людей к конечному пункту назначения. Общее количество эвакуированных пассажиров составило 530 человек, а задержка поезда – пять часов.

Сообщается, что задымление возникло в подвагонном оборудовании – тяговом двигателе, который расположен под первым вагоном. Специалисты проверили задымленный состав на наличие взрывных устройств, в результате проверки их не обнаружили. На данный момент устанавливаются причины, который привели к задымлению состава.