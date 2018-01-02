VistaNews.ru


В скоростном поезде Запорожье-Киев произошло задымление

Сегодня, 12:45

В скоростном поезде Запорожье-Киев произошло задымление. Пассажиры пересели в другой состав.

Пресс-секретарь «Укрзализныци» сообщил, что в скоростном поезде, который следовал из Запорожья в Киев, произошло задымление. Инцидент произошел в районе станции Новогупаловка. Начальник поезда принял решение об остановке состава и эвакуации пассажиров.

Вспомогательный подвижной состав доставил пассажиров поезда на станцию Пятихатки. Там их посадили на подменный подвижной состав, который и доставил людей к конечному пункту назначения. Общее количество эвакуированных пассажиров составило 530 человек, а задержка поезда – пять часов.

Сообщается, что задымление возникло в подвагонном оборудовании – тяговом двигателе, который расположен под первым вагоном. Специалисты проверили задымленный состав на наличие взрывных устройств, в результате проверки их не обнаружили. На данный момент устанавливаются причины, который привели к задымлению состава.

 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.