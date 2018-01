Обвиняемый в домогательствах худрук New York City Ballet уволился

Сегодня, 12:26

Издание The New York Times сообщает, что худрук балета New York City Ballet изъявил желание покинуть свой пост из-за угроз и обвинений. «Наказать» аноним предлагает Питера Мартинса за сексуальные домогательства. Вина не доказана, Питер сотрудничает со следствием.

Стало известно, что художественного руководителя New York City Ballet недоброжелатели хотят «подвинуть» с должности. Причиной переворота стал новый секс-скандал, согласно которому, Мартинса обвиняют в домогательствах.

71-летний Питер сотрудничает со следствием, вины своей не признает и отрицает все слова в его адрес от анонима. Теперь, по факту ведется проверка, а художественный руководитель New York City Ballet принял решение пока не занимать свой пост, о чем свидетельствует написанное письмо администрации балета.