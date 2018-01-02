Более 200 заключенных сбежали во время бунта в Бразилии

Сегодня, 11:20

В штате Гояс 9 Бразилии в колонии произошел бунт заключенных. В результате более 200 отбывавших наказание человек, оказались на свободе. Причиной бунта стал раздел власти в тюрьме.

Стало известно, что в штате Гояс 9 Бразилии произошло чрезвычайное происшествие. Так, в результате раздела криминального влияния в тюрьме между двумя фракциями, произошел бунт «проигравших». В результате на воле оказались более 200 человек.

По предварительным данным бразильских властей, 127 заключенных вернулись самостоятельно в стены тюрьмы, 14 пострадали, 9 погибли, а 77 беглецов остаются в розыске. На данный момент проводится операция по поимке беглых уголовников.

Власти предупреждают граждан о ходе событий поисковой операции в штате Гояс 9 и соседних штатах, куда могли оперативно перебраться преступники.