VistaNews.ru


Более 200 заключенных сбежали во время бунта в Бразилии

Сегодня, 11:20

В штате Гояс 9 Бразилии в колонии произошел бунт заключенных. В результате более 200 отбывавших наказание человек, оказались на свободе. Причиной бунта стал раздел власти в тюрьме.

Стало известно, что в штате Гояс 9 Бразилии произошло чрезвычайное происшествие. Так, в результате раздела криминального влияния в тюрьме между двумя фракциями, произошел бунт «проигравших». В результате на воле оказались более 200 человек.

По предварительным данным бразильских властей, 127 заключенных вернулись самостоятельно в стены тюрьмы, 14 пострадали, 9 погибли, а 77 беглецов остаются в розыске. На данный момент проводится операция по поимке беглых уголовников.

Власти предупреждают граждан о ходе событий поисковой операции в штате Гояс 9 и соседних штатах, куда могли оперативно перебраться преступники.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.