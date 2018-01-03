В Китае строители нашли кладку яиц динозавров

Сегодня, 01:45

В Китае строители, возводящие школу, нашли при выполнении работ кладку яиц динозавров. Их возраст оценивается учёными, приблизительно, в 130 миллионов лет.

Находка обнаружена в провинции Цзянси, находящейся на юго-западе Китая. Строители поначалу решили, что найденные ими древние яйца являются обычными камнями.

Лишь после того, как одно из них лопнуло, они поняли, что это нечто необычное и сообщили о находке местным властям. Общее количество найденных яиц равняется двадцати.

В связи с этим, выполнение дальнейших работ по строительству школы решено временно приостоновить. Сейчас учёные заняты подготовкой к проведению детальных раскопок.

Отмечается, что состояние найденных яиц удовлетворительное. Они не имеют существенных повреждений и, видимо, принадлежали одной особи.

Предварительно установлено, что возраст находки, примерно, 130 миллионов лет. Более точно он будет установлен после проведения исследований. Одно ясно уже сегодня, кладка относится к меловому периоду, когда размер динозавров был сравнительно небольшим.