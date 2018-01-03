VistaNews.ru


В Китае строители нашли кладку яиц динозавров

Сегодня, 01:45

В Китае строители, возводящие школу, нашли при выполнении работ кладку яиц динозавров. Их возраст оценивается учёными, приблизительно, в 130 миллионов лет.

Находка обнаружена в провинции Цзянси, находящейся на юго-западе Китая. Строители поначалу решили, что найденные ими древние яйца являются обычными камнями.

Лишь после  того, как одно из них лопнуло, они поняли, что это нечто необычное и сообщили о находке местным властям. Общее количество найденных яиц равняется двадцати.

В связи с этим, выполнение дальнейших работ по строительству школы решено временно приостоновить. Сейчас учёные заняты подготовкой к проведению детальных раскопок.

Отмечается, что состояние найденных яиц удовлетворительное. Они не имеют существенных повреждений и, видимо, принадлежали одной особи.

Предварительно установлено, что возраст находки, примерно, 130 миллионов лет. Более точно он будет установлен после проведения исследований. Одно ясно уже сегодня, кладка относится к меловому периоду, когда размер динозавров был сравнительно небольшим.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.