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Погранслужба США сообщила о перебоях в работе систем данных аэропортов

Сегодня, 09:18

Представители погранслужбы США сообщили о временных перебоях в работе систем данных. Это привело к длинным очередям на контроль в крупных аэропортах, расположенных в Майами, Атланте и в Нью-Йорке (JFK).

Согласно сообщению пограничного контроля США, американские аэропорты вернулись к привычной работе после перебоя в системе обработки данных. Во время этой ситуации сотрудники погранслужбы использовали базу, напрямую связанную с обеспечением безопасности. В результате все пассажиры аэропортов проходили проверку в рамках стандартов безопасности США. На сегодняшний день СМИ не располагают информацией касательно преступного характера инцидента.

Отмечается, нарушение в работе данных аэропортов наблюдалось с 19:30 по 21:30. Это спровоцировало образование длинных очередей в аэропортах. К примеру, в Майами на контроле в одно время стояли две тысячи граждан, подобные ситуации зафиксированы в аэропортах Атланты и Нью-Йорка.


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