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В Греции по случаю Нового года испекли гигантский торт

Вчера, 23:20

Греческие кондитеры сделали жителям Афин оригинальный подарок к Новому году, приготовив праздничный торт весом 2,5 тонны. Лакомство раздавали горожанам на улице совершенно бесплатно.

Как передаёт местная пресса, чтобы приготовить 70-метровый торт шириной в три метра, кулинарам понадобилось три дня. Над сладостью работали 20 поваров. Новогодний десерт раздали горожанам накануне. Жители Афин и гости города остались в восторге от такого жеста и всячески нахваливали кулинарные навыки пекарей.

Ранее мы писали, что ФСИН анонсировала новогодний праздничный стол для российских заключённых. По случаю Нового года осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ведомства, будут кормить пельменями, отбивными, чахохбили и другими деликатесами.


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