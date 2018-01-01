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В армии США разрешили служить трансгендерам

Вчера, 17:00

В армии США суд официально разрешил служить трансгендерам. Вступить в ряды ВС можно будет уже с 1 января 2018 года.

В сообщении указано, что соответствующее решение приняли сразу два федеральных американских суда. Новый набор начнётся уже 1 января 2018 года. Несмотря на негативно настроенного лидера Трампа, Пентагон всё же будет обязан принимать представителей меньшинства на официальную службу.

Недавно, 30 декабря, в Белом доме приняли решения взять небольшую паузу в данном вопросе, и не вмешиваться в дела трансгендеров. Более детальной информации американские ведомства пока что не предоставляли.


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