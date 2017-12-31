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В Иране погибли 2 человека в ходе массовых протестов

Сегодня, 11:48

В ходе массовых протестов в Иране погибли 2 человека. Информацию предоставила местная пресса.

Из сообщения следует, что инцидент произошёл 31 декабря на территории провинции Лурестан в населённом пункте Доруд. В ходе массовых акций протестов на месте ЧП убили два гражданина Ирана. В свою очередь, в российском МИДе настоятельно рекомендуют соотечественникам держаться подальше от массовых скоплений людей, особенно в настоящее время, когда постоянно возникают стычки между протестующими и силовиками.

Напомним, что в Иране народ выступает с протестами в адрес экономической политики государства. На текущий момент акции уже начались более чем в 5 различных городах республики.


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