В Иране погибли 2 человека в ходе массовых протестов

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В ходе массовых протестов в Иране погибли 2 человека. Информацию предоставила местная пресса.

Из сообщения следует, что инцидент произошёл 31 декабря на территории провинции Лурестан в населённом пункте Доруд. В ходе массовых акций протестов на месте ЧП убили два гражданина Ирана. В свою очередь, в российском МИДе настоятельно рекомендуют соотечественникам держаться подальше от массовых скоплений людей, особенно в настоящее время, когда постоянно возникают стычки между протестующими и силовиками.

Напомним, что в Иране народ выступает с протестами в адрес экономической политики государства. На текущий момент акции уже начались более чем в 5 различных городах республики.