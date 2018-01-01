Пилот ВВС США признался о встрече с НЛО спустя 37 лет

Сегодня, 12:00

Военнослужащий ВВС скрывал свою встречу с НЛО целых 37 лет подряд. Это явление было только в начале его службы, но рассказать о нем пилот согласился лишь в анонимном режиме.

Удивительное сообщение получили представители компании MUFON. Им рассказал свою историю встречи с НЛО один из американских пилотов, который долгое время прослужил в рядах ВВС США. По большой просьбе авиатора, имя его скрыто из-за анонимности. Военнослужащий решился обнародовать свою историю встречи с НЛО спустя лишь 37 лет, так как ранее эти сведения находились под грифом секретности, а разглашение их могло существенно поставить точку на военной карьере самого пилота.

Пилот ВВС США сообщил, что встреча с пришельцами состоялась несколько раз, в начале его службы. 37 лет назад летчик проходил службу на транспортном авиасудне С-141. Вместе с ним НЛО видели и его сослуживцы после того, как сам летчик приземлился на базе.