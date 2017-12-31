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В США мужчина получил в подарок самурайский меч и отрубил голову подруге

Вчера, 19:40

В Хьюстоне один из главных американских праздников День благодарения стал фатальным для 36-летней местной жительницы. Женщина подарила своему 45-летнему возлюбленному самурайский меч, которым он впоследствии и отрубил ей голову. Скоро состоится суд по этому кровавому делу.

Как сообщают американские издания, близкие отношения между будущим палачом и жертвой длились на протяжении года. Родственники убитой не замечали особых странностей в поведении мужчины. Разве что он фанатично любил смотреть фильмы про самураев и ниндзя, а также коллекционировал японское холодное оружие. Поэтому в День благодарения подруга купила мужчине дорогостоящий меч.

Что произошло перед убийством, пока неизвестно. Американский «самурай» на допросах молчит. Известно лишь, что сестра жертвы зашла к ней в дом как раз в тот момент, когда мужчина стоял рядом с трупом, держа в руке окровавленный меч. Правда, родственница убийцы призналась журналистам, что у них в роду по мужской линии прослеживаются случаи расстройства психики.


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