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В Сирии нашли два крупных захоронения жертв террористов

Сегодня, 11:24

В Сирии местные власти нашли два крупных захоронения жертв террористов. Они находятся в западной части провинции Ракка.

Сообщение сделано сирийским государственным агентством SANA. Согласно его информации, из одного захоронения, находящегося вблизи от селением Эль-Вави, уже произошло извлечение останков 115 жертв террористов. Сейчас эксгумируют тела из второго.

Эксперты приступили к идентификации личностей тех, кто погиб от злодеяний боевиков. Пока известно, что среди них представители не только военнослужащих, но и гражданских лиц.

Ракку полностью освободили от террористических бандформирований в октябре. Церемонию празднования этого события провели на территории стадиона. Ранее он использовался боевиками в качестве тюрьмы.


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