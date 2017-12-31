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В Риге две старушки подрались из-за картошки

Сегодня, 11:21

В Риге две старушки устроили драку из-за картошки. Инцидент произошёл в одном из латвийских столичных торговых центров.

Как рассказал очевидец, бабушки устроили драку в ТЦ «Максима», что в Риге. Две пожилых женщины устроили потасовку после того, как в лотке кончилась картошка, а сотрудники магазина только поднесли новую и высыпали её на прилавок. Бабушки не смогли определиться с очередью, кто же первый из них начнёт выбирать свежие плоды и класть в свои корзины. После того, как мирным словесным путём решить проблему не удалось, в ход пошли кулаки.

В сообщении указано, что в результате драке пострадавшим оказался молодой человек, который предпринял попытки разнять агрессивных бабушек. После небольшой паузы женщины преклонного возраста начали кричать уже на разнимающую сторону. В конце-концов, они просто плюнули друг в друга, и разошлись в разные стороны, чтобы не привлекать внимание охраны или правоохранителей.


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